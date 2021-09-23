На Среднем Урале около 400 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано еще 513 случаев коронавируса, таким образом, с начала пандемии было подтверждено 135 282 случая.

В регионе довольно много «тяжелых» пациентов, в том числе тех, кто находится в реанимации и на ИВЛ. «Состояние 624 госпитализированных оценивается как тяжелое, 400 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 307 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона, составляет 4 340. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперштабе.

За сутки подтверждено 36 смертей от коронавируса. Инфекция стала причиной смерти уже 6 012 уральцев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

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