В Свердловской области повысили взнос на капремонт

С 1 января 2022 года в Свердловской области изменится размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

В департаменте информполитики сообщили, что действующая величина – 10,11 рубля – будет проиндексирована на 4% и составит 10,51 рубля с каждого квадратного метра жилого помещения.

Минимальный взнос на капремонт подлежит пересмотру в ежегодном порядке и устанавливается не позднее 1 октября, пояснил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

В отношении малообеспеченных категорий населения по-прежнему действуют социальные гарантии в виде субсидий из областного бюджета на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12%. Для остальных свердловчан этот затратный максимум установлен на уровне 22%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

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