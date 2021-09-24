Двое детей погибли во время ночного пожара, третьего спасла мать (ФОТО)

Двое детей, мальчик 6 лет и девочка 7 лет, погибли сегодня ночью на пожаре в частном доме в селе Кадниково Сысертского района.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Предварительно установлено, что когда дом загорелся, в нем находилась его хозяйка – молодая женщина с двумя детьми, и ее подруга, также с ребенком. Сначала вспыхнули сени. Женщины смогли выбраться из дома и вынести самого младшего из детей, двухлетнего мальчика. Но двоих детей спасти не удалось.

Назначен комплекс необходимых экспертиз для выяснения точной причины их смерти. Устанавливаются свидетели.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что обе женщины, 1996 и 1999 г. р., госпитализированы. Одна – с ожогами 25% тела, другая – с резаными ранами, которые она получила, выпрыгивая из разбитого окна.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар начался сегодня в 03:15. Его площадь составила 100 кв. м, на месте работали 22 человека личного состава. Потушить огонь удалось к половине пятого утра.

Сысерть, Елена Владимирова

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