В выходные на Урале ожидаются заморозки, днем будет прохладно и сухо

Сегодня утром екатеринбуржцы заметили, что трава покрыта необычно обильным инеем, – ночью ударили сильные заморозки. Это же подтверждает Уральский гидрометцентр. По его информации, в столице Урала ночью температура опускалась до -3 градусов. Днем же в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура поднимется до 14-16 °C. Ветер будет южный.

В выходные в столице Урала будет схожая картина: облачно, без осадков, ветер – южный. Температура ночью в субботу, 25 сентября, +3, в местах заморозки до -2, днем 14 градусов выше нуля. В воскресенье +4 ночью, + 9 днем.

В регионе сегодня ожидается облачная погода с прояснением, без дождей. Температура воздуха ночью +1 градус выше нуля, местами заморозки до -5, днем – 11-16 градусов выше нуля, ветер южный 2-7 метра в секунду.

В субботу в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Температура ночью 0…+4, местами – заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до +10…+15 °C.

В воскресенье синоптики обещают по-прежнему облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, местами заморозки до -3, днем потеплеет до +5…+10 °C.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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