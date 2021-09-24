ЦБ: свердловчане активно открывают брокерские счета, но деньги не вносят

Почти 480 тысяч жителей Свердловской области открыли брокерские счета, еще около 20 тысяч человек стали клиентами в рамках договоров доверительного управления. В среднем, на тысячу уральцев приходится 115 человек, имеющих счета у брокера или в управляющей компании – по этому показателю Свердловская область входит в топ-15 регионов страны. Но при этом большая часть счетов остаются пустыми, 62% клиентов не вносят деньги и не совершают сделки.

«Только 43 человека из каждой тысячи имеют фондированные счета. Под фондированными понимаются такие, на которые заведены средства. 62% брокерских счетов остаются пустыми. Эта ситуация характерна для всей страны: в регионах показатель колеблется от 51% до 81%. Высокая доля нефондированных счетов может объясняться активной работой компаний, в первую очередь банков, с брокерской лицензией, по продвижению своих услуг. В результате происходит массовое открытие брокерских счетов клиентами, у которых или нет средств для их пополнения, или недостаточно знаний для самостоятельной работы на бирже», – сообщили в пресс-службе Уральского управления ЦБ РФ.

В среднем на каждом фондированном брокерском счете свердловчане держат 971 тысячу рублей, на счете доверительного управления – 1,3 млн рублей. Совокупная стоимость активов жителей Свердловской области на фондовом рынке превысила 200 млрд рублей. По статистике, частные инвесторы в первом полугодии больше всего интересовались ценными бумагами, в первую очередь акциями, российских эмитентов.

В Центробанке также напомнили, что с 1 октября для совершения ряда сделок неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тестирование – это, в частности, сделки по структурным облигациям, с облигациями российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ, облигации российских «дочек» иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного ЦБ, акции, не включенные в котировальные списки, иностранные ETF и другие.

«У каждого начинающего инвестора должно быть четкое понимание правил инвестирования и всех рисков, не должно быть иллюзий и ложных ожиданий в отношении результатов инвестиций. Поэтому принят закон о защите прав розничных инвесторов, согласно которому клиенты брокеров перед покупкой сложных финансовых инструментов должны пройти специальный тест. Тестирование позволит гражданам оценить свои знания и принимаемые на себя риски. Если инвестор не сдал тест, то для него это повод задуматься, стоит ли приобретать инструмент, риски которого ему пока непонятны, или лучше сначала получить необходимые знания и опыт с более простыми финансовыми продуктами», – прокомментировал Сергей Шапель, начальник отдела надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг Уральского ГУ Банка России.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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