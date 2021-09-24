В Каменске-Уральском легковушка налетела на грузовик из-за тумана, двое погибли (ФОТО)

В Каменске-Уральском из-за тумана произошла авария. Два человека погибли, еще один госпитализирован.
Известно, что иномарка Subaru столкнулась с грузовиком на 102 километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган.
Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось сегодня в четыре часа утра на территории Каменска-Уральского. Иномаркой управлял 55-летний мужчина и вез из Кургана в Екатеринбург своих коллег по ЧОПу. Пассажиры иномарки – мужчины 56 и 53 лет погибли от полученных травм на месте, водитель же доставлен в больницу Каменска-Уральского. 36-летний водитель грузовика, который перевозил туши животных, не пострадал.
В ГИБДД сообщают, что причиной столкновения послужил туман, который исказил видимость и расстояние до двигающихся по дороге автомобилей. Водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на грузовик.
Сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, движение на трассе, где произошла авария, возобновили.
Госавтоинспекция напоминает, что при движении в условиях ограниченной видимости, особенно в тумане, водителям необходимо включить ближний свет фар, противотуманные фары и огни, плавно снижать скорость, увеличивать дистанцию между движущимся транспортом. А также избегать резких маневров и торможений, исключить выезд на полосу встречного движения.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 24.09.21
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