За 10 лет в Свердловской области заключенных стало почти в два раза меньше

В Свердловской области серьезно сократилось число отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы. Сейчас в местах лишения свободы находится 20424 человека, а в 2011 году эта цифра была почти в два раза больше – 38605 человек. Больше всего осужденных – 10550 – отбывает наказание в колониях строгого режима. В ГУФСИН такое сокращение числа заключенных связывают с введением альтернативных лишению свободы видов наказания: это ограничение свободы и принудительные работы.

Как сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области «Новому Дню», 5088 человек сидят за преступления против жизни и здоровья. К этому относятся статьи с 105 по 120 УК РФ. Это убийства, доведение до самоубийства и причинение вреда здоровью различной тяжести.

На втором месте по частоте – статьи с 228 по 245, за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. По ним отбывает наказание 5846 человек. Сюда относится проституция, изготовление, употребление наркотиков, а также изготовление порно.

Сейчас 8 тысяч заключенных работают. За прошлый год осужденные выплатили по искам 150 миллионов рублей. А за 2020 год они произвели продукции на 1,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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