«Верному» запретили торговать алкоголем, продавцы предлагают вместо него пиво (ФОТО)

В магазине «Верный» вчера вечером перестали продавать крепкий алкоголь, эта продукция из торговых залов исчезла, а в магазинах по всему городу висят таблички «По техническим причинам временно не продается».

По данным Федеральной службы по алкогольному рынку, торговлю алкоголем приостановили из-за вчерашнего отзыва лицензии у компании ООО «Союз Святого Иоанна Воина» – юридическое название «Верного». Причины отзыва не уточняются, но алкоголь перестали продавать 23 сентября в 163 магазинах Свердловской области.

Корреспонденты «Нового Дня» обнаружили это вчера вечером в одной из точек в Академическом. Правда, выяснить причины запрета продажи алкоголя у продавцов «Верного» не удалось. Вчера те и сами не знали, почему это произошло.

Сегодня корреспонденты «Нового Дня» попытались купить алкоголь в «Верном», однако ничего крепче пива им не продали.

– Молодой человек, подскажите, а где водка?

– Нельзя водку продавать по техническим причинам, только пиво, – говорит продавец «Верного» и показывает табличку «Алкоголь не продается».

– А шампанское можно? Это же не крепкий алкоголь! – не сдается корреспондент «Нового Дня».

– Нельзя ни шампанское, ни вино, ни коньяк, ни виски, – говорит продавец. – Можем предложить только пиво и пивные напитки.

Более того, на прилавках ничего кроме пива даже и не стоит. Весь крепкий алкоголь, по словам продавца, находится на складе или в нераспакованных коробках, а на витрину его выставлять не будут до решения «технических проблем».

«Не знаю, когда можно будет продавать снова, пока ничего конкретно не говорят, когда проблемы решат. Какие точно проблемы, не знаю», – рассказал «Новому Дню» продавец.

Пока информации, когда «Верному» вернут лицензию, нет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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