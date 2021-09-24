Как стать моржом без вреда для здоровья: советы специалистов по зимнему плаванию

По информации президента Федерации зимнего плавания Свердловской области Василия Ястребова, за 2021 год на Среднем Урале число людей, которые занимаются зимнем плаванием, выросло на 150 человек. Сейчас в области официально тысяча моржей. Купаться в холодной воде приходят даже мамы с грудными детьми, добавил эксперт на пресс-конференции, посвященной открытию сезона зимнего плавания в нашей области.

Сезон откроют завтра в Каменске-Уральском. Там пройдет первый этап Кубка Урала по зимнему плаванию. Второй проведут в Кургане. Третий – в Екатеринбурге 3 декабря.

По словам капитана сборной Свердловской области по зимнему плаванию Виталия Бурлицкого, неопытный морж может нанести вред своему здоровью: «Это стресс для организма, здесь нужна подготовка, а также плавать или закаливаться нужно в меру».

«Человек должен быть относительно здоров для занятий закаливанием и зимним плаванием. Сначала нужно сходить к врачу и получить медицинское разрешение», – добавил президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

Также эксперты советуют перед моржеванием или перед окунанием в прорубь закаливаться: обливаться холодной водой, принимать контрастный душ, после которого можно посидеть в ванне с холодной водой или прогуляться по улице в легкой одежде. А вот людям с хроническими заболеваниями, а также тем, у кого есть проблемы с сердцем, путь в моржи закрыт.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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