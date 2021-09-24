Еще 510 свердловчан заболели Covid-19

В Свердловской области зарегистрировано еще 37 случаев смерти больных Covid-19. Общее количество умерших от болезни составило 6 049 человек.

За сутки на Среднем Урале выявлено 510 новых случаев новой коронавирусной инфекции, 177 из которых в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных случаев – 135 792.

648 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 400 находятся в реанимации, в том числе 313 на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных составляет 4397 человек.

За сутки выписано 478 человек, а общее количество за весь период – 125 257 человек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 24.09.21

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