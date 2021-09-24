Корабль и паровозик: во что вложились жители Екатеринбурга (ФОТО)

Сегодня екатеринбургские журналисты смогли увидеть дворы, благоустроенные по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Ее отличие от предыдущих – в том, что собственники квартир в доме должны вложить в реконструкцию своего двора не менее 5% от ее стоимости.

Жильцы дома на улице Маршала Жукова, 10, не поскупились и инвестировали в оборудование новой площадки около 4 из 24 млн рублей. Как рассказал замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко, на сегодня это – самый дорогой двор в городе, но это того стоило. Особенно детям нравится большой корабль, на котором можно играть в морской бой, а можно – просто использовать как горку.

«Проведен большой объем работ. Установка таких комплексов, конечно, стоит дорого, но детям нравится, – отметил Гейко. – Также поставлены ограждение, спортивные сооружения, параллельно УК сделала отмостку вокруг дома. Детская площадка покрыта особым безопасным пружинящим покрытием – это резина, наплавленная на материал типа поролона, только тверже».

Жительница дома Наталья рассказала, что дети очень рады новой площадке: «Раньше здесь стояли какие-то очень старые конструкции, а теперь мой ребенок всегда задерживается на этой площадке».

Во втором дворе, перестроенном по той же программе, на проспекте Ленина, 103, проект детской площадки с теремком, паровозиком, качелями и каруселью сделали сами жители при участии архитекторов. Двор обошелся в 8,7 млн рублей, из которых жильцы заплатили около 15%. «Проект несколько раз меняли, и я считаю, что получился хороший окончательный вариант», – отметил Владимир Гейко.

Чиновник также рассказал, как попасть в эту программу. Если собственники квартир хотят обновить свой двор, они должны провести общее собрание, проголосовать за вступление в программу и утвердить размер софинансирования (минимум 5% от сметной стоимости работ по благоустройству). Также сами жильцы утверждают эскизный проект. Потом документы поступают в районную администрацию, оттуда – в городскую, затем – в департамент строительного надзора области. Если все в порядке, УК дома или ТСЖ объявляет конкурс на поиск подрядчика, затем заключается договор, и он приступает к работе.

Отметим, что содержание двора в дальнейшем ложится на плечи собственников – все установленные конструкции считаются общедомовым имуществом. «Наверное, так лучше – жильцы будут сами заботиться о сохранности своего двора», – отметил Владимир Гейко и добавил, что все зависит от желания и возможностей самих горожан. Пока участвующих в программе не очень много. Но уже известно, что весной 2022 года начнется благоустройство еще 10 дворов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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