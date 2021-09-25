На Шарташе неизвестный бросил BMW X6 с блатными номерами: машина врезалась в дерево (ФОТО)

В Шарташском лесопарке гуляющие екатеринбуржцы обнаружили сегодня брошенный крутой автомобиль. BMW X6 с номерами «555» стоит на пешеходной тропинке, что идет со стороны улицы Блюхера. Видно, что машина попала в ДТП: у нее замят передний бампер и выпущены подушки безопасности.

Как рассказали «Новому Дню» очевидцы, BMW брошена в лесу. Автомобиль фотографируют гуляющие в лесу горожане. Владельца рядом не видно. Окна BMW X6 открыты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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