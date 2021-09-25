Возле Сылвы Chevrolet Lanos вылетел в кювет и перевернулся, погибла женщина (ФОТО)

На дороге по направлению к селу Сылва Chevrolet Lanos вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, остановившись на крыше в лесу. Пожилая женщина-пассажирка погибла на месте.

Авария произошла на 79 километре дороги Первоуральск – Шаля, в районе села Сылва. По данным УГИБДД по Свердловской области, водитель не справился с управлением, съехал в правый кювет, после чего машина опрокинулась. 67-летняя пассажирка погибла на месте, она сидела сзади и не была пристегнута ремнем. 49-летний водитель с разными травмами доставлен в Шалинскую ЦГБ. Еще один пассажир, находившийся на переднем сидении, не пострадал.

Водителя на месте проверили на алкоголь, он оказался трезв. Стаж управления автомобилем – всего 1 год. По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 25.09.21

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