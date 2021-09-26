Семья с тремя детьми получила серьезные травмы в ДТП: ВАЗ въехал в лоб Honda Integra (ФОТО)

Семья с тремя детьми возвращалась из загородного дома в селе Волковском в Сухой Лог. На трассе в семейную Honda Integra влетел ВАЗ 21120. Пострадали оба родителя и трое детей, а также водитель отечественной легковушки. С разными травмами все доставлены в больницу.

Авария произошла накануне вечером на на 112-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень. За рулем Honda Integra находился 45-летний отец семейства, на переднем пассажирском сиденье – 41-летняя мать, на заднем сиденье в автокреслах и на бустерах – трое детей: двухлетний мальчик, 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Все они возвращались из загородного дома в селе под Богдановичем домой в Сухой Лог. Но внезапно на встречную полосу выехала «двенадцатая», с которой и столкнулась Honda Integra лоб в лоб.

В результате аварии отец получил перелом плюсневой кости и ушиб грудной клетки, мать – перелом ребер, у младшего мальчика – перелом бедра, у старшего – сотрясение мозга. Девочка получила тупую травму живота. Все дети были в автокреслах, либо пристегнуты ремнями, поэтому более серьезных травм удалось избежать.

По данным УГИБДД по Свердловской области, за рулем «лады» был 21-летний водитель, который всего 9 месяцев водит машину, и за это время уже 11 раз нарушил ПДД. Молодой мужчина в аварии получил серьезные травмы: с переломом поясничного отдела позвоночника и закрытой черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу Богдановича.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 25.09.21

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