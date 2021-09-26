На пермском тракте в массовом ДТП с автобусом пострадали четыре человека (ФОТО)

На дороге Пермь – Екатеринбург столкнулись три автомобиля и автобус. Четырех пострадавших доставили в больницы Екатеринбурга. Из-за перекрытой трассы на дороге временно образовалась пробка.

Авария произошла накануне вечером. По предварительной информации ГИБДД, 46-летний водитель за рулем Skoda ехал из Екатеринбурга в сторону Перми, выехал на встречку, где столкнулся сначала с Lifan, затем – с Nissan. От удара последнюю отбросило на пассажирский автобус.

«Водитель Skoda, 21-летний водитель Lifan и 57-летний водитель Nissan с травмами были доставлены в больницу Екатеринбурга. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. 5-летний пассажир автомашины Lifan перевозился в автокресле, соответствующем его росту и весу, был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему маленький пассажир получил незначительные повреждения», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Полицейские установили, что водитель Skoda – житель Красноуфимска. За рулем он 28 лет, за нарушение ПДД привлекался всего два раза.

Вчера вечером из-за аварии Пермский тракт стоял в большой пробке. На данный момент движение не затруднено.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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