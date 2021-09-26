В Екатеринбурге трое суток разыскивают 14-летнюю девочку-подростка (ФОТО)

14-летняя девочка 23 сентября ушла из дома в Верх-Исетском районе, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Поисками занимается полиция, а также отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв».

По данным поисковиков, 14-летняя Ангелина Нигаматзянова пропала 23 сентября. Рост – 154 см, телосложение среднее, глаза – карие, волосы – черные, каре. На момент пропажи была одета в длинную куртку черного цвета, джинсы темного цвета, черные сапоги-берцы. С собой у нее был рюкзак темно-синего цвета с голубой молнией. Носит очки с диоптриями.

Розыском пропавшей занимается УМВД по Екатеринбургу, ОП № 8. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ангелины, просят обращаться по телефону: 8 (343) 356-42-08.

Также можно сообщать руководителю отряда «Прорыв» по телефону: +79120379790 или куратору «Лизы Алерт»: +79022749500.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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