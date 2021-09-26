Число новых случаев Covid-19 снова начало расти

В Свердловской области за сутки зарегистрирован 521 случай коронавируса – это больше, чем в последние дни, когда выявлялось от 510 до 520 больных. Умерли 38 человек.

В региональном оперштабе сообщили, что в больницах находятся 682 пациента в тяжелом состоянии, из них 418 – в реанимациях, 319 – на ИВЛ. Еще 4 488 человека – в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

С начала пандемии на Среднем Урале выявлено уже 136 835 случаев коронавируса и 6 127 смертей. Из больниц за тот же период выписали 126 183 человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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