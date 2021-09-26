МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду

ГУ МЧС РФ по Свердловской области выпустило предупреждение о непогоде. Завтра ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры безопасности.
Уже сейчас в Екатеринбурге можно ощутить сильные порывы ветра.
«Возможен обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями лучше не ставить», – предупреждают в МЧС.
Синоптики также сообщают о заморозках на почве до -5 градусов. Днем в ближайшие два дня будет +4 ...+9, ночами +0...+3 °C.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 26.09.21
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