МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду

ГУ МЧС РФ по Свердловской области выпустило предупреждение о непогоде. Завтра ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры безопасности.

Уже сейчас в Екатеринбурге можно ощутить сильные порывы ветра.

«Возможен обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями лучше не ставить», – предупреждают в МЧС.

Синоптики также сообщают о заморозках на почве до -5 градусов. Днем в ближайшие два дня будет +4 ...+9, ночами +0...+3 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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