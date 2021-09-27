В Екатеринбурге 155 домов все еще не подключены к теплу

Свердловские власти отчитались о полноценном запуске отопительного сезона в 89 муниципалитетах. Но в трех городах часть жителей до сих пор остаются без тепла.

Так, в Екатеринбурге отопление не подключено в 155 многоквартирных домах. Из них 45 расположены в Орджоникидзевском районе, 36 – в Кировском, 31 – в Октябрьском, 29 – в Чкаловском и 14 домов в Верх-Исетском районе. Подача тепла в эти дома осуществляется по графику, сообщили в пресс-службе областного минЖКХ.

В трех жилых домах Серова не греют батареи из-за продолжающегося ремонта на теплосетях. В Верхнем Дуброво жители шести многоквартирников остаются без тепла из-за долгов за газ.

Всего в регионе отапливается 92,25 миллиона квадратных метров жилья и 6048 социальных учреждений: 1088 учебных заведений (100%), 1695 детских садов (100%), 1093 учреждения здравоохранения (99,9%), 154 интерната (100%), 1170 учреждений культуры (99,8%) и 848 прочих объектов социальной сферы (99,9%), сообщили в минЖКХ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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