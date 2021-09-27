На свердловских дорогах установлен тотальный контроль за всеми машинами

В Свердловской области дорожные камеры теперь следят за всеми машинами без исключения, а не только фиксируют отдельные нарушения. Сплошной мониторинг транспортного потока позволит бороться с пробками, оптимизировать трафик и раскрывать преступления, считают в региональном минтрансе.

«Мониторинг дает информацию об интенсивности дорожного движения, позволяет анализировать состав транспортного потока. Эти данные помогут точнее настраивать и регулировать светофорные циклы, рассчитывать затраты на содержание дорог, моделировать и проектировать ширину и количество полос движения. В градостроительстве эта информация поможет предсказать, насколько изменится загруженность улицы, если на ней построят еще одно здание, и какие меры потребуется предпринять, чтобы минимизировать заторы. Правоохранителям снимки транспортного потока помогают проводить оперативно-разыскные мероприятия, раскрывать преступления, выявлять похищенные и угнанные авто, водителей, скрывшихся с места ДТП, а также неплательщиков штрафов», – сообщили в ведомстве.

Эксперты приводят в пример Нью-Йорк, где власти решили проблему пробок, собрав информацию о потоках транспорта. Предполагается, что сплошной мониторинг с помощью дорожных камер поможет снизить смертность в результате дорожных аварий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

В Екатеринбурге 155 домов все еще не подключены к теплу. / В октябре начнутся испытания «Триазавирина» для лечения ковида у подростков. / На Среднем Урале от Covid-19 привились 35 беременных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»