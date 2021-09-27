Судимый семь раз уралец закопал собутыльника в старой могиле за обидное слово (ФОТО)

В Нижнем Тагиле завершено расследование убийства 49-летнего местного жителя, который пропал в октябре прошлого года.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что бывшая жена убитого обратилась в полицию 13 октября 2020 года, когда мужчина пошел вечером в магазин и не вернулся. 24 октября тело убитого было найдено в могиле на кладбище поселка Отрадный.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что незадолго до смерти мужчина познакомился со своим убийцей и пошел к нему в гости, чтобы вместе выпить. Затем собутыльники поссорились. Сначала хозяин несколько раз ударил гостя ножом, а потом, увидев, что тот еще жив, задушил его. Потом он засунул тело убитого в полимерный пакет, перенёс его из квартиры в автомашину ГАЗ-32213, отвез на кладбище и захоронил в старой могиле. Уголовное дело направлено в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. За его плечами судимости, полученные им в 1993, 1995, 2005, 2006, 2011, 2013 и 2017 годах. «Понятное дело, что лица с подобным «послужным списком» крайне эмоционально воспринимают любое неосторожно брошенное слово в их адрес. Так произошло и в этот раз. Стоило только потерпевшему, находившемуся в гостях у этого многократного сидельца, назвать хозяина квартиры словом, имеющим в местах не столь отдалённых явно негативную окраску, как реакция последовала незамедлительно. Финал этого застолья не заставил себя долго ждать», – рассказал Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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