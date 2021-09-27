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Понедельник, 27 сентября 2021, 14:01 мск

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УК заплатит пенсионерке 200 тысяч за травму, полученную на скользком тротуаре

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию управляющий компании из Нижнего Тагила, которая по решению Тагилстроевского районного суда должна была выплатить 200 тысяч рублей 74-летней пенсионерке, упавшей на скользком тротуаре.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в начале ноября 2019 года 74-летняя жительница Нижнего Тагила шла в магазин и поскользнулась на тротуаре около одного из домов на Черноисточинском шоссе. Дорожка была покрыта слоем льда и не подсыпана песком или иными реагентами. Прямо с улицы женщину отвезли в Демидовскую городскую больницу с переломом шейки бедра. Тагильчанка перенесла операцию, очень долго наблюдалась у врачей, была ограничена в движении, ей требовалась помощь близких, она до сих пор не смогла вернуться к привычному образу жизни.

Прокурор Тагилстроевского района в интересах пострадавшей подал в суд на управляющую компанию ООО «Уралэкспо-НТ». Он просил взыскать компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 300 тысяч рублей. Суд первой инстанции снизил сумму компенсации до 200 тысяч рублей.

Но УК с таким решением не согласилась и подала апелляцию, по ее мнению, пожилая женщина была сама виновата в случившемся. Областной суд, рассмотрев материалы дела, решил иначе, вердикт первой инстанции остался в силе.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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