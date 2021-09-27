«Выйдешь из театра, и у тебя по-другому сложится судьба»: в Екатеринбурге стартует фестиваль «Свой»

Завтра в Екатеринбурге откроется III Открытый фестиваль театральных дуэтов и моноспектаклей «Свой». Творческие коллективы подали 250 заявок. Организаторы отобрали из них 17 произведений. Об этом сообщила директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова сегодня на пресс-конференции.

Откроет фестиваль во вторник в 19:00 хедлайнер – Санкт-Петербургский драматический театр «Особняк». Они привезли «Комнату Герды» по мотивам сказки Андерсена «Снежная Королева». «Для меня эта комната – эта голова, сознание Герды, в котором происходит жизнь от 0 до 100 лет. Жизнь каждого человека. Это больше, чем вечернее времяпрепровождение: ты выйдешь из театра, и у тебя по-другому сложится судьба, возможно», – сказала Алиса Олейник, исполнительница главной роли.

Организаторы сообщили об ограничениях из-за пандемии: «Загрузка зрительных залов будет 75 процентов, соблюдение социальной дистанции, масочный режим», – сообщил начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

Пройдет фестиваль в Екатеринбурге с 28 сентября по 4 октября. Выступать актеры будут на четырех площадках: в Камерном театре, «Коляда-театре», в Свердловском академическом театре драмы и Ельци-центре. Полную афишу можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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