На Среднем Урале снова растет заболеваемость Covid-19

В Свердловской области на протяжении пяти дней растет заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки было выявлено 528 случаев, в том числе в Екатеринбурге – 131. Количество тяжелых пациентов также начинает увеличиваться, смертность остается на рекордно высоком уровне.

По данным регионального оперштаба, в больницах находятся 705 пациентов в тяжелом состоянии, из них 298 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 4 579 свердловчан. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки зарегистрировано еще 39 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв болезни в Свердловской области – 6 166 человек.

Количество выздоровевших по-прежнему сильно отстает от числа новых заболевших, 27 сентября врачи выписали 443 уральцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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