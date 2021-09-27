Как и когда снять квартиру, чтобы не остаться без денег

Хочешь снять квартиру осенью? Готовься воевать! Зачастую спрос и, соответственно, ценник на съемное жилье снижается только к зиме или весне, об этом рассказал «Новому Дню» агент по недвижимости Владимир Козырев.

Казалось бы, сейчас снять квартиру проще простого: есть сайты, куда выкладывают варианты, можно нанять риелтора, который подберет квартиру на любой вкус. Однако процветает и квартирное мошенничество, от которого страдает по меньшей мере 15% квартиросъемщиков.

«Всегда хочется снять жилье подешевле, но низкая стоимость, как правило, – это первый звоночек, – сообщил «Новому Дню» Владимир Козырев. – Если на «Авито» или N1 вы увидите квартиру с ремонтом и в хорошем районе за восемь-десять тысяч, то, скорее всего, это мошенники. Уж поверьте, арендодатели будут торговаться до последнего. Позвонить, конечно, вы можете, но соглашаться на все и сразу нельзя ни в коем случае. К примеру, вам говорят внести предоплату перед просмотром, якобы это будет гарантией вашего прихода в квартиру. Так вот, никогда не переводите деньги до того, как подпишите договор аренды».

Кроме того агент по недвижимости рассказал о схожей схеме, которая вполне законна, вот только результат вас скорее всего не удовлетворит.

«Там всегда один и тот же сценарий, в основном ориентированный на иногородних, у кого не так много опыта в съеме квартир, – поясняет Владимир. – Вы звоните по объявлению, в котором обычно есть указание, что нужно будет заплатить комиссию агенту. Чаще всего такие квартиры сдаются по низкой стоимости, к примеру, за восемь тысяч рублей, поэтому единоразовая комиссия в размере еще шести тысяч не пугает даже людей с небольшим бюджетом. Итак, вы звоните по объявлению, на том конце обещают узнать у собственника и перезвонить. Через какое-то время действительно раздается звонок, и вам говорят, что нужно подъехать в офис, заплатить комиссию риелтору, а потом поехать на квартиру. Если что-то в квартире будет не так, деньги вернут в этот же день. Естественно, все делается официально с нужными документами, только обычно их не дают толком прочитать и постоянно торопят. А дальше вы приезжаете на квартиру, и вам говорят, что понравившийся вам вариант, к сожалению, уже сняли, но вам готовы предложить другие варианты. И дальше, вы сами понимаете, другие предложенные квартиры далеко не того качества, на которое вы рассчитывали, и чаще всего дороже. Хотели студию с ремонтом за восемь тысяч, а получили комнату в общаге за 11. А деньги за комиссию вернуть уже нельзя, ведь услугу-то предоставили».

Кроме того, Владимир предупреждает, что не стоит безоговорочно верить, если в объявлении указан собственник, так как далеко не на всех сайтах проверяют тех, кто выкладывает объявление, и собственник оказывается фальшивым, как и квартира.

«Наблюдал как-то забавную ситуацию. Выложено объявление с квартирой на одном адресе, потом через неделю захожу на сайт, а эта квартира, с этими же фотографиями и описанием, но уже на другом адресе. Имя собственника другое и телефон тоже. А сама квартира недорогая, но очень красивая. Точно мошенники», – сказал «Новому Дню» агент по недвижимости.

Владимир Козырев также пояснил, что осень – самое горячее время для съема жилья, сейчас квартиру снять сложнее всего. «Я это связываю с учебным годом и приезжими студентами, – пояснил специалист. – С середины августа по конец октября желающих арендовать квартиру в разы больше, чем в другие месяцы. Сразу всегда на несколько тысяч возрастает цена, причем не только у так называемых студенческих квартир, дешевых и стареньких, но и у более новых. Спад активности наступает ближе к ноябрю. А весной и летом все спокойно и стоимость аренды снижается. Так что сейчас у нас с вами пик, если есть возможность, снимайте квартиру чуть позже».

Владимир Козырев напомнил стандартные правила при съеме жилья.

Первое. Документы. Нужно проверить, есть ли оригиналы паспортов, оригиналы свидетельства о собственности. Никаких сканов и копий. К тому же нельзя заключать договор аренды, если в свидетельстве указано несколько собственников, но квартиру сдает только один.

Второе. Договор. При подписании нужно внимательно прочитать все пункты. Там указывается предмет договора, права и обязанности арендатора и арендодателя, вся информация об оплате и дополнительных расходах и непредвиденных обстоятельствах. Договор необходимо подписывать обязательно, это поможет избежать обманов и рисков.

Третье. Опись имущества. Часто идет вместе с приложением к договору, однако нужно все перепроверить самостоятельно. Все ли столы, стулья, диваны в порядке, в каком состоянии сантехника и бытовая техника. В особенности обратите внимание на ценные предметы.

Четвертое. Не платите наличными. В первую очередь это нужно, чтобы доказать факт оплаты квартиры. Если все же такой вариант вам неудобен, берите расписки о получении денег.

«Мой личный совет: когда снимаете квартиру и с ней все в порядке, проверьте всю сантехнику, спрашивайте про запахи, про перестановку. Еще я советую добавлять в договор свои пункты. Например, «съедем до минимального установленного срока без потери залога, если в квартире обнаружатся тараканы», но это нужно обсуждать непосредственно с арендодателем».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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