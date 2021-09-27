Энергетики и герой комиксов рассказали школьникам, откуда в домах берется тепло и как не получить травму при коммунальных инцидентах (ВИДЕО)

Более тысячи школьников приняли участие в социальной акции «Тепло нашего города», во время которой энергетики «Т Плюс» и герой комиксов Теплослав рассказали детям о том, откуда в домах берется тепло, сколько сил и труда вложено в надежное и бесперебойное теплоснабжение города, а также о правилах безопасности при возникновении повреждений на теплотрассах. Не наступать на канализационные люки, не подходить к парящим ямам, уходить подальше от кипятка – такие меры предосторожности должен знать каждый.

Энергетики провели ликбез и квест для детей и родителей

«Тепло нашего города» – так называлась одна из станций, которую должны были пройти школьники в рамках большого квеста на фестивале «Осень Уральского следопыта». Работники оперативной выездной бригады ЕТК проводили для ребят мастер-классы, на которых рассказывали, как действовать в опасных ситуациях. По словам энергетиков, многих элементарных правил сегодня не знают не только дети, но и их родители.

«В наше время, когда все снимается на телефон, нередко видим: когда из канализационного люка идет горячий пар от кипятка, люди не только не отходят, но наоборот – приближаются и снимают происходящее. Запомните, дети, тик-ток не надо снимать, если валит горячий пар. Это опасно», – отметил на инструктаже один из сотрудников компании «Т Плюс».

После знакомства с правилами безопасности школьники должны были пройти викторину на знание теплоснабжающего комплекса Екатеринбурга. Вопросы были сложными: как называются ТЭЦ, которые обогревают город? Какие профессии энергетиков существуют? Что такое теплосетевой комплекс? Чтобы ребята не растерялись, им помогал герой комиксов Теплослав: он давал подсказки, наводящие на правильные ответы. Лучшие команды получили от энергетиков небольшие призы и дипломы.

«Некоторые дети на удивление и без подсказок смогли сказать, как называются ТЭЦ нашего города, другим нужно было немного помочь. Но главной нашей целью было рассказать о безопасности на энерго- и теплоообъектах. Мы надеемся, что теперь ребята будут более серьезно к этому относиться», – говорит Теплослав.

Как дети проходили квест «Тепло нашего города», смотрите в нашем видео.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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