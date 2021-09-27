Алексей Орлов рассказал, когда начнется ремонт «убитой» улицы Авиационная и строительство школы №41

Вышел в свет новый выпуск городской газеты «Вечерний Екатеринбург», где подводятся итоги выборов в Государственную думу и свердловское заксобрание и рассказывается о будущей реконструкции Литературного квартала в уральской столице. Однако главной рубрикой газеты остаются «Острые вопросы» горожан мэру Алексею Орлову. Приводим наиболее важные запросы екатеринбуржцев и ответы главы города.

– Почему строительство школы № 41 на улице Котельникова не включено в планы?

– В настоящее время достигнуты договоренности с компанией «Атомстройкомплекс» о строительстве этой школы на основе государственно-частного партнерства. Для детей и родителей это будет обычная муниципальная школа. Работы начнутся в 2022 году, по плану учреждение откроется в 2024-м, – сообщил Орлов.

– Когда будет построен детский садик №18 по улице Краснолесья?

– По этому садику, который включает и ясельные группы, проектная документация на строительство разработана, есть положительное заключение государственной экспертизы. Администрация Екатеринбурга ежегодно направляет заявки на выделение средств из областного бюджета на строительство садика по улице Краснолесья. К сожалению, на 2022 год субсидия не предусмотрена. Но при выделении средств из вышестоящих бюджетов и при наличии средств в местном бюджете администрация города готова приступить к реализации данного проекта, – пояснил мэр.

– По улице Чкалова, на участке между Краснолесья и Академика Вонсовского, невозможно ездить. Вопрос не решается много лет!

– Дал указание готовить аукционную документацию на строительство этого участка дороги. Планируем провести аукцион в ноябре. До начала работ необходимо переустроить действующую сеть газоснабжения на Чкалова. И в 2023 году четырехполосная улица будет сдана, – прокомментировал градоначальник.

– Жители микрорайона Автовокзал просят отремонтировать «убитую» улицу Авиационная.

– В прошлом году сделали участок Авиационной от Белинского до Степана Разина. Ремонт остальных участков проезжей части запланирован на 2022 год, финансирование обеспечим, – пообещал Орлов.

– Что с выездом/въездом в Мичуринский? Стоим в пробках наглухо!

– Генпланом Екатеринбурга предусмотрены строительство транспортных развязок и реконструкция улицы Суходольской. Включение этих объектов в программу «Столица» и сроки выполнения работ комитет по строительству горадминистрации будет определять исходя из имеющегося финансирования. Кроме того, продолжаем строить улицу Академика Сахарова на участке от Рябинина до Суходольской, – объяснил мэр Екатеринбурга.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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