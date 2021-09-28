В Екатеринбурге запретят остановку еще на пяти улицах

В Екатеринбурге еще на пяти улицах установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, екатеринбуржцы сами обращались к чиновникам с просьбой сделать улицы города более свободными.

Новые знаки появятся на следующих участках:

– улица Калинина от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября;

– улица Победы от проспекта Космонавтов до улицы Ильича;

– улица Шейнкмана от улицы Радищева до улицы Малышева;

– улица Феофанова (на всем протяжении);

– внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома № 21 по улице Белореченской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

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