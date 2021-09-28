В Екатеринбурге запретят остановку еще на пяти улицах

В Екатеринбурге еще на пяти улицах установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, екатеринбуржцы сами обращались к чиновникам с просьбой сделать улицы города более свободными.
Новые знаки появятся на следующих участках:
– улица Калинина от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября;
– улица Победы от проспекта Космонавтов до улицы Ильича;
– улица Шейнкмана от улицы Радищева до улицы Малышева;
– улица Феофанова (на всем протяжении);
– внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома № 21 по улице Белореченской.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 28.09.21
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