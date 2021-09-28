Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу архитектурный памятник, в котором заседают общественники

Администрация Екатеринбурга планирует выставить на продажу комплекс зданий архитектурного памятника «Усадьба Бородиной» на Добролюбова, 9. Сейчас эти помещения находятся в безвозмездном пользовании у двух общественных организаций – «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» и «Общественная организация по содействию развития Уральского минералогического музея, семьи и детей». Об этом сообщил замначальника ДУМИ Владимир Захаров на заседании комиссии по муниципальной собственности в городской думе.

По словам чиновника, архитектурный комплекс включает в себя три двухэтажных дома, ворота, ограду протяженностью 18 метров и земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Союз ветеранов-«афганцев» занимает административное здание на 670 квадратных метров, два остальных дома (308 и 707 квадратных метров) используются общественниками минералогического музея. Предварительная рыночная стоимость усадьбы – 145 миллионов рублей. Напомним, будущий собственник объекта культурного наследия обязан за свой счет обеспечить его восстановление и сохранность.

По данным базы Seldon, по адресу: улица Добролюбова, 9, зарегистрированы 34 организации. Но юрлицо «Екатеринбургская общественная организация инвалидов войны в Афганистане» было ликвидировано еще в 2010 году. Вместо него существует «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, участников локальных войн». Эта общественная организация располагается в другом историческом особняке – на Февральской Революции, 9, рядом со зданием областного правительства.

Помимо этого, частично выставляются на продажу еще семь архитектурных памятников. Так, мэрия снова попытается продать подвал и первый этаж знаменитого жилого дома-памятника на Стахановской, 1, на Уралмаше, но теперь уже не за 28, а за 6 миллионов рублей. Двухэтажный дом И.Х. Гофмейстера на Малышева, 35, в котором изначально планировали устроить депутатскую приемную, выставляют на аукцион за 16 миллионов рублей. Несколько разбросанных помещений в двухэтажном особняке на Энгельса, 6, мэрия продает за 17 миллионов рублей.

Окончательно список объектов культурного наследия для продажи депутаты утвердят на ближайшем заседании думы, 5 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

«В.В. Путин пытается изучить современный рынок..» – десятиклассникам на тесте предложили описать структуру познания президента. / В Екатеринбурге запретят остановку еще на пяти улицах. / Барабанщик «Чайф» сломал ногу. На юбилейном концерте его заменит сын. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»