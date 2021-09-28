Связисты назвали самые популярные у уральских туристов страны

В отпускной сезон 2021 года свердловчане, абоненты «Мегафона», побывали в 137 странах мира. В то же время количество поездок за рубеж по сравнению с допандемийным 2019 годом снизилось в два раза.

Чаще всего уральцы выбирали для отдыха Турцию, Абхазию, Кипр, Египет, ОАЭ. На Турцию и Абхазию пришлось порядка 40% туров, купленных свердловчанами.

Средняя продолжительность поездки составила 3-7 дней. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Сокращение времени отдыха эксперты связывают с ростом цен на проживание и перелет. Выезжая за границу, абоненты обычно звонят первыми – исходящих вызовов на треть больше, чем входящих. К этим выводам пришли в «Мегафоне», изучив туристические предпочтения абонентов региона с помощью обезличенной статистики Big Data.

Нашлись и любители экзотики. Несмотря на сложности логистики и карантинные ограничения, они отправились в Конго, ЮАР, Камерун, Панаму и Исландию. Из стран СНГ самыми посещаемыми стали Казахстан, Таджикистан и Украина.

Но большая часть свердловчан – абонентов «Мегафона» выбрали отдых внутри страны. Самыми популярными направлениями стали: Уфа, Москва, Сочи и Краснодар, Казань, Самара.

Меньше всего туристов интересовали Сахалин, Камчатка и Магадан. В гости в Свердловскую область чаще всего приезжали из Нижнего Новгорода, Москвы и Уфы, а реже – из Магадана и Алтая.

На российских и зарубежных курортах свердловчане за три месяца проговорили более 1 миллиона часов и использовали 3700 терабайт интернета. Такого объема трафика хватит на непрерывный просмотр роликов с YouTube в течение 250 лет. Из развлечений в топе – игры, интерес к ним летом вырос в 3 раза по сравнению с весной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу архитектурный памятник, в котором заседают общественники. / «В.В. Путин пытается изучить современный рынок..» – десятиклассникам на тесте предложили описать структуру познания президента. / В Екатеринбурге запретят остановку еще на пяти улицах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»