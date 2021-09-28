В Екатеринбурге курьера обвиняют в убийстве коллеги: он заподозрил, что парень украл «закладку» (ФОТО)

В Екатеринбурге курьера одной из служб доставки обвиняют в убийстве коллеги. По версии следствия, молодые мужчины в лесу долго не могли найти «закладку», и тогда один заподозрил другого в краже и убил. Тело обнаружил спустя неделю случайный прохожий. Обвиняемому курьеру грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, все произошло 10 июня в лесу за улицей Косотурской в Екатеринбурге. Двое курьеров – 28 и 26 лет – поссорились и старший сначала избил, а затем задушил приятеля.

«Гражданин признался, что он вместе с жертвой периодически употреблял наркотические вещества. 10 июня они отправились за очередной «закладкой». Когда в течение длительного времени им не удалось найти искомое, один заподозрил другого в присвоении наркотиков. Возникла ссора, в ходе которой доставщик задушил своего знакомого. Тело он оттащил и бросил неподалеку», – уточнили мотивы в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Труп обнаружил случайный прохожий через несколько дней. Поскольку в то время была жаркая погода, тело подверглось сильному разложению. Но личность погибшего удалось установить. Оказалось, что к тому моменту молодой человек был объявлен в розыск как пропавший без вести.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили знакомого погибшего, ранее судимого за разбой и угрозу убийством. Выяснилось, что молодые люди были знакомы с 2019 года и вместе работали. Изначально мужчина сообщил, что ему неизвестны обстоятельства смерти его коллеги. Однако в ходе более подробной отработки выяснилось, что именно он причастен к гибели приятеля», – дополнили в УМВД.

Старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что 28-летнему курьеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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