На трассе Екатеринбург – Тюмень перекроют движение на несколько дней

На трассе Екатеринбург – Тюмень будет перекрыто движение в связи с ремонтом на мосту через Камышловка и путепроводе на 144 км. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», движение на указанном отрезке будет перекрыто с 06:00 30 сентября 2021 года по 23:59 3 октября 2021 года, а также с 5 по 10 октября 2021го да. Объезд будет организован через город Камышлов. «Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно покруглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»:8-800-200-63-06», – уточнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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