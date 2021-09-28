В Свердловской области сбежал солдат-срочник с автоматом

Из воинской ракетной части, которая базируется в поселке Свободный Свердловской области, сбежал солдат-срочник. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отсутствие солдата обнаружили сегодня утром. Беглец вооружен автоматом АКС-74У и штыком-ножом, уточнил источник.

Официальных комментариев об инциденте на данный момент нет. Пресс-служба ЦВО перенаправляет журналистские запросы в группу информационного обеспечения РВСН Минобороны РФ, там на звонки агентства «Новый День» не ответили.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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