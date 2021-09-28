ЦВО: пропавший на Урале солдат заблудился в лесу во время учений

В пресс-службе Центрального военного округа Минобороны прокомментировали пропажу солдата-срочника из ракетной воинской части в поселке Свободный. По официальным данным, 20-летний военнослужащий заблудился во время учений. Его до сих пор ищут.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимает меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦВО. Уточняется, что у солдата было при себе оружие без боеприпасов.

Ранее сообщалось, что отсутствие военнослужащего в части обнаружилось сегодня утром.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

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