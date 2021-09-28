Заезжай и живи: в Академическом появились полностью меблированные квартиры для молодежи и семей (ФОТО)

Впервые в Екатеринбурге застройщик предлагает покупателям квартиры, которые полностью обставлены мебелью и техникой. Уже на следующий день после покупки можно заезжать и жить. Есть студии для студентов и молодых пар, однокомнатные и двухкомнатные квартиры для семей. Дизайн и цветовую палитру можно выбрать на свой вкус. А цена привлекательная: для «РСГ-Академическое» производители предоставили большую скидку, за счет чего мебель здесь дешевле, чем в магазине. Все это можно взять в ипотеку, в том числе – льготную.

Старт продаж намечен на 1 октября. На выбор покупателей представят 96 меблированных квартир в доме 11.3 квартала Eleven – одного из самых современных в Академическом. Как рассказала маркетолог-аналитик дирекции по продажам и маркетингу АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Екатерина Нестерова, актуальный дизайн и расцветки отвечают всем тенденциям рынка.

«Можно будет выбрать на свой вкус цвет мебели, кухонных фасадов – всего 15 стилистических решений. Для разных квартир мы подготовили разные сценарии. Например, студии, скорее всего, больше подойдут студентам, молодым парам. И там кухонная группа рассчитана на двух человек. В двухкомнатных квартирах – уже на четверых. И одну комнату мы отвели под спальню. Здесь есть все: кровать, ортопедический матрас, вплоть до наматрасника. Нужно только постельное белье – и можно спать», – рассказала Екатерина Нестерова.

За счет установки светлой корпусной мебели от трех уральских производителей квартиры становятся просторнее. Диваны, шторы, аксессуары из Ikea модные и практичные. А кухни немецкого производителя Nolte Kuchen отличаются особым качеством. В квартирах уже есть и техника – вся от Samsung: плиты, стиральные и посудомоечные машины, телевизор, холодильник. Словом, жилье уже полностью готово. Можно уже на следующий день после покупки заезжать, не вкладывая силы и средства в обустройство быта.

По словам представителей «РСГ-Академическое», квартира с мебелью обойдется вам дешевле, чем если бы вы брали отдельно пустую квартиру и самостоятельно обставляли ее таким набором предметов.

«Покупка таких квартир доступна в ипотеку, что гораздо дешевле, чем брать ипотеку на пустую квартиру и потребительский кредит на мебель. Также возможен вариант Trade In, – рассказал заместитель генерального директора, начальник дирекции по продажам и маркетингу АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко. – Мебель высококачественная, с различными наполнениями. Техника – премиального сегмента. Мы стараемся дать покупателям лучшее, что есть на рынке. Сейчас меблированные квартиры реализуем только в готовом доме, в дальнейшем планируем продавать по договорам долевого участия».

По словам Павла Петриченко, продавать готовые квартиры с мебелью – это тренд, который очень популярен в Европе, в Москве. В Свердловскую область он только приходит, но в том, что на квартиры будет спрос, в «РСГ-Академическое» не сомневаются. «Мы год назад выставили на продажу квартиры, в которых были установлены только кухни Nolte Kuchen. Их было более 200. Сейчас остались единицы, спрос был хороший», – резюмировал Петриченко.

Добавим, что квартиры с мебелью будут продаваться в одном из кварталов Академического – Eleven. Дома здесь строятся с учетом последних тенденций архитектуры, во многих квартирах есть французский балкон – панорамные окна в пол. «Начинка» дома сделана по последним инженерным требованиям, активно ведётся благоустройство квартала: здесь будет большая пешеходная зона, которую не будут пересекать дороги. Кроме того, в Eleven строятся два детских сада, которые будут сданы до конца 2021 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

ЦВО: пропавший на Урале солдат заблудился в лесу во время учений. / Сотрудников крупных промпредприятий «простимулируют» привиться от Covid-19. / Под лечение коронавируса в Свердловской области выделили еще 200 коек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»