Полуторогодовалую девочку раздавило колесами грузовика: малышка забралась под машину, пока никто не видел (ФОТО)

В поселке Кедровка (Березовский ГО) полуторагодовалая девочка забралась под заднее колесо ЗИЛа. Водитель, не заметив ребенка, поехал и раздавил малышку. Врачи констатировали смерть ребенка. Семья состоит на учете: мать неоднократно привлекалась к ответственности за употребление алкоголя и отсутствие условий для детей.

Страшный инцидент произошел вчера вечером. 23-летняя мать вместе с девочкой и своим сожителем приехала в поселок Кедровка к бабушке мужчины, чтобы наколоть дрова. Сожитель остановил проезжавший мимо грузовик ЗИЛ, чтобы занять денег у знакомого. В этот момент ребенок играл на улице. Никто не заметил, как девочка забралась под заднее колесо машины. Водитель не знал, что малышка находится под грузовиком и тронулся с обочины, раздавив ребенка. Мать вызвала скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть.

Водителя проверили, он был трезв.

«Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 23-летняя мать погибшего ребенка состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району как родитель, употребляющий спиртные напитки, не создающий условия для благоприятного проживания дочери, а семья – как находящаяся в социально опасном положении. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В отношении матери назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Березовский, Анастасия Истомина

Березовский. Другие новости 29.09.21

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