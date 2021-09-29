«Корпорация Маяк» выплатит ЖСК «Рощинский» 5,7 млн по долгам за тепло

Корпорация «Маяк» и бывший председатель правления жилищно-строительного кооператива выплатят ЖСК «Рощинский-7.1» более пяти миллионов рублей на погашение долгов за отопление.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», у ЖСК «Рощинский-7.1» накопился долг перед ПАО «Т Плюс» за поставку тепловой энергии. Денежные средства на погашение задолженности жилищно-строительный комплекс получит от своего бывшего председателя правления и корпорации «Маяк», которая заканчивала проект ЖСК «Рощинский». Выплата составит 5,7 миллиона рублей. Дело решалось в суде, проигравшая сторона подавала апелляцию, но семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил оставить определение суда первой инстанции без изменений.

Как пояснили в пресс-службе «Энеросбыта», арбитражный суд Свердловской области в начале июня 2021 года вынес определение о привлечении директора организации-должника Елизаветы Филиппенковой и застройщика ООО «Корпорация Маяк» к субсидиарной ответственности по обязательствам ЖСК «Рощинский-7.1» в рамках дела о банкротстве.

«В процессе рассмотрения дела судом сделан вывод об аффилированности и о наличии признаков контролирующих должника лиц у Филиппенковой и известного застройщика. Напомним, что у жилищно-строительного кооператива не было собственных средств для погашения задолженности перед ПАО «Т Плюс». Но контролирующие его лица осознанно бездействовали: не погашали долг и не обращались с заявлением о банкротстве, как этого требует законодательство. В результате после завершения строительства «Рощинский-7.1» остался с непогашенными обязательствами, а корпорация «Маяк» – с новыми квартирами», – рассказали в энергокомпании.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

Пострадавший от взрыва в Верхней Пышме мужчина до сих пор в реанимации в крайне тяжелом состоянии. / Полуторогодовалую девочку раздавило колесами грузовика: малышка забралась под машину, пока никто не видел (ФОТО). / Впечатления депутата-неофита: «Зашел Чернецкий, пальцем потыкать хотелось – настоящий ли». Иван Зайченко о церемонии вручения мандатов заксо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»