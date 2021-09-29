В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, за сутки было 4 лесных пожара

В Свердловской области из-за отсутствия дождей местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. За минувшие сутки в лесах зарегистрировали четыре пожара на общей площади 39 гектаров, – сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

«29 сентября местами на юго-востоке Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале)», – объявили предупреждение в уральском Гидрометцентре.

В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение огня в лесу. После жаркого лета трава и почва остаются сухими и легко воспламеняются. Осадков в ближайшие два дня не ожидается. Только 1 октября местами может пройти небольшой дождь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

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