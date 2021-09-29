Выявляемость рака в Свердловской области снизилась из-за карантинных ограничений

Выявляемость онкозаболеваний в Свердловской области значительно упала во время пандемии Covid-19, так как из-за карантина в медицинских учреждениях была приостановлена диспансеризация. В 2021 году ситуация с плановой медпомощью немного изменилась, и рак стали диагностировать чаще, причем на ранних стадиях. Врачи говорят о так называемом индексе накопления. То есть сейчас в больницы попадают те пациенты, которые не смогли пройти обследование в прошлом году.

Как сообщил на пресс-конференции главный врач Свердловского областного онкодиспансера Владимир Елишев, в 2019 году показатель выявляемости онкозаболеваний составил 444,1 случая на 100 тысяч человек. В 2020 году он снизился до 416,1 случая, а сейчас, в 2021 году, составляет 434,9 случая. «В прошлом году была негативная тенденция по сокращению выявляемости онкозаболеваний. Доступность и посещаемость гражданами медучреждений по поводу профилактических осмотров снизилась. Сейчас за 8 месяцев 2021 года с надеждой смотрим на то, что показатель выявляемости начал увеличиваться. То есть говорим, что плановая помощь более-менее адаптируется к новым условиям работы», – отметил специалист.

По словам Елишева, сейчас выявляемость рака на ранней стадии составляет 54%, в прошлом году было 55%. «Мы понимаем, что это индекс накопления. Это те пациенты, которые не смогли пройти диагностику в прошлом году. Выявляемость рака на IV стадии, самой запущенной, имеет тенденцию к снижению. В 2019 году было 22,5%, по итогам 2020 года – 25,3%, а сейчас – 22%», – сообщил главврач.

Начальник отдела специализированной медицинской помощи минздрава Свердловской области Алексей Столин рассказал, что каких-то характерных видов рака для Среднего Урала не существует. «Если говорить про локализации [злокачественных опухолей], то это общемировая тенденция. Могут быть отклонения в ту или иную стадию. Легкие, рак молочной железы, рак предстательной железы, колоректальная локализация. И видим увеличение доли опухоли желудка и поджелудочной железы. Рак кожи является лидером среди всех локализаций. Но, к счастью, в 99% случаях (за исключением двух форм) он лечится при своевременной медицинской помощи. В Асбесте когда-то был выше процент новообразований в легких. Там было предприятие по добыче канцерогена. К счастью, эта тема давно закончена. Сегодня нет таких очагов в Свердловской области, которые приводили бы к такому нарушению экологической обстановки, что это было бы связано с канцерогеном.

Если мы видим территорию с низкой онкозаболеваемостью, мы говорим, что у них плохая выявляемость. И направляем туда выездных врачей, разворачиваем сеть центров амбулаторной онкопомощи. Сейчас открыто пять таких центров, к концу реализации программы будет 14. Нет в мире таких чудесных мест, где бы люди не болели. Или места, где онкозаболевания косили бы каждого второго. Люди, в общем-то, одинаковые. Важно, есть наследственная расположенность или нет. Но на общее количество онкозаболеваний она не влияет», – заключил Столин.

Владимир Елишев добавил, что смертность от злокачественных опухолей за последние три года снизилась. «В 2019 году показатель на 100 тысяч населения составил 230,5 случая смертей. В 2020 году – 226,9 случая. Текущий показатель значительно ниже идет, в пределах 210 случаев. Онкозаболевания как были, так и остаются на втором месте по причине смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Надеемся на то, что современные возможности, лекарства, технологии специальной помощи позволят удержать достаточно высокий уровень лечения злокачественных образований. Когда пандемия схлынет, тогда мы надеемся, что профилактические мероприятия, диспансеризация, онкоскрининги дадут дополнительный качественный скачок по снижению смертности от онкологии», – отметил руководитель свердловского онкоцентра.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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