Новый антирекорд по смертности от Covid-19 – 41 случай за сутки

На Среднем Урале в очередной раз побит рекорд по смертности от коронавируса: за сутки зарегистрирован 41 случай. Новых заболевших – 522, 73 из них в Екатеринбурге.

По сообщению оперштаба, в тяжелом состоянии находится 701 больной, в том числе 430 – в реанимациях, 330 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 4 803 человека. С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 138 403 случая Covid-19, умерли от коронавируса в общей сложности 6 247 человек.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

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