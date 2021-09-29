ЗОЖ рулит: уральцы стали съедать на 2-3 килограмма меньше сахара и хлеба в год

Жители Свердловской области стали есть меньше сахара и хлеба. Если еще 5 лет назад среднестатистический житель региона употреблял по 40 килограммов сахара и 126 килограммов мучного в год, сейчас – 38 и 123 соответственно.

Такие данные приводит Свердловскстат, который подсчитал, чего и сколько съедают уральцы. Например, потребление мяса почти не меняется годами: и в 2016, и в 2020 году в год человек съедал в среднем 78 килограммов, в 2017-2019 годах – по 79. Картошки уральцы съедают по 98-99 килограммов, овощей – 99-102 килограмма, фруктов – от 74 до 79 кг (больше всего ели в 2019-м). Молока, кстати, стали пить больше: если в 2016 году на душу населения приходилось 240 килограммов в год, затем цифра стала расти и в 2020 году стало – 242 кг.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

Новый рекорд по смертности от Covid-19 – 41 случай за сутки. / Минздрав: дефицита лекарств от рака нет, в случае отсутствия одного препарата заменяем его другим. / У епархии отняли право на 14 объектов Среднеуральского монастыря. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»