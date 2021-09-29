В загородных лагерях Екатеринбурга отдохнуло вдвое больше детей, чем в 2020 году

Летом 2021 года, несмотря на объективные сложности, в загородных лагерях под Екатеринбургом отдохнули 18 487 человек, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. Еще 25 140 детей отдохнули в лагерях с дневным пребыванием на базе 130 школ и четырех организаций дополнительного образования.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, об этом депутатам ЕГД сообщил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. По его словам, детей принимал 21 загородный лагерь – 3 ведомственных и 18 муниципальных учреждений, которых стало на одно больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, чтобы дать возможность отдохнуть на природе большему количеству детей, было увеличено число смен – до шести за сезон. Благодаря помощи городского и регионального бюджетов даже семьи со скромным достатком смогли обеспечить отдых своим детям. За двухнедельный отдых ребенка в загородном лагере родители платили менее половины стоимости путевки – 8 562 рубля. А путевка в городской лагерь с двухразовым питанием обходилась в 1 101 рубль (менее 30% полной стоимости). Многодетные семьи и семьи со сложным материальным положением получали еще более серьезные льготы. В детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях побывали 4 968 детей, в том числе на побережье – 140 человек.

Все эти цифры говорят о том, что поставленные главой города Алексеем Орловым задачи выполнены. «Муниципальные власти, работники сферы образования и культуры сделают все, чтобы за каникулы юные екатеринбуржцы как можно лучше отдохнули, поправили здоровье, получили максимум ярких впечатлений!» – пообещал весной горожанам Алексей Орлов.

Как добавил начальник управления культуры мэрии Илья Марков, для одаренных и увлеченных искусством детей в Екатеринбурге действовал проект «Проведи лето с культурой!». На базе детских школ искусств, культурно-досуговых учреждений, театров и музеев работали 65 летних творческих объединений. Там школьники получили уникальную возможность творческого обучения в рамках специальных программ по различным направлениям – музыкальному, театральному, хоровому, хореографическому, изобразительному, фольклорному, историческому и культурно-просветительскому. Этой возможностью воспользовались 1710 детей.

Кроме того, в муниципальных лагерях были организованы 9 профильных «культурных» отрядов общей численностью 180 человек. А для учеников школ искусств и воспитанников творческих коллективов было организовано 18 профильных смен на 1102 человек. Например, 42 ребенка из культурно-досугового центра «Дружба» Ленинского района выезжали в летнюю творческую лабораторию «У самого Черного моря», которая работала в городе Адлер. В общей сложности, в двадцати одном учреждении культуры Екатеринбурга за лето провели досуг 45 322 ребенка, а в 29 спортивных учреждениях – 15 607 ребенка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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