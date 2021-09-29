В УрГПУ бесплатно окажут психологическую помощь тем, кто сам помогает другим

В Уральском государственном педагогическом университете запускают проект бесплатной психологической помощи «С любовью для волонтеров!». Практически каждый совершеннолетний житель Свердловской области сможет поучаствовать в психологических тренингах и получить помощь специалиста.

Этот проект стартует уже в октябре, а принять участие сможет буквально любой желающий, ведь предполагается как очный, так и онлайн формат. «Новый День» поговорил с руководителем проекта, психологом Галиной Халиковой.

«Целевая аудитория проекта – это жители Свердловской области, которым близка добровольческая деятельность. Причем человеку не обязательно быть членом добровольческой организации, тут про то, помогаешь ли ты другим? – сказала «Новому Дню» Галина. – В период пандемии добровольцы помогали своим бабушкам и дедушкам, к примеру».

Психологические и эмоциональные сложности – распространенное сейчас явление. Одни справляются с этим сами, другие идут к специалисту. В рамках проекта психологической помощи можно будет посещать групповые тренинги, консультации, вебинары, а еще команда психологов будет рекомендовать полезные психологические статьи и составлять гайды.

«Планируется два основных трека программы: образовательный и практический, – поясняет «Новому Дню» Галина Халикова. – Образовательный трек будет проходить онлайн, так что к нему смогут присоединиться люди из городов области. В программу включены лекции и вебинары, направленные на практические темы. К примеру, волонтеры-психологи расскажут о техниках самопомощи: как управлять стрессом, как снимать психоэмоциональное напряжение и другое. Практический трек будет состоять из групповых тренингов, проходящих в УрГПУ, а также из психологических консультаций, которые будут проходить как очно, так и онлайн».

С участниками проекта будут работать профессиональные психологи, а также магистранты и студенты старших курсов института психологии УрГПУ. Тренинги будет проводить Галина Халикова.

«Конечная цель проекта – восстановление психологического здоровья участников и повышение уровня психологической культуры, – сообщила «Новому Дню» Галина. – Там будет и управление стрессом, и самоорганизация, и снятие психоэмоционального напряжения, и методы коммуникации. Это все можно назвать повышением уровня психологической культуры, и мы стремимся к тому, чтобы любой житель могу сам себе помогать. У участников всегда под рукой будет группа ВК, где разместят разные дополнительные материалы. Можно будет самим справляться с ситуациями стресса и эмоционального выгорания. В конце проекта каждый участник получит сертификат о прохождении курса и много методических разработок и гайдов».

Сама идея создания проекта психологической поддержки зародилась у Галины Халиковой в самый разгар пандемии, когда она была волонтером штаба всероссийской акции «МыВместе» и волонтером-психологом на горячей линии. Тогда добровольцы работали на износ, и им некуда было обратиться за помощью.

«Мы провели диагностику, опросы. Получилось, что потребность в психологической поддержке есть, – пояснила психолог. – Добровольцы чувствовали себя на троечку из пятерочки, и проект нужен, чтобы чувствовать себя на пятерочку. К тому же волонтерской деятельностью увлечены студенты психфака УрГПУ, которые будут помощниками на проекте, и в дальнейшем, к выпуску, это поможет им стать более опытными специалистами».

Более подробная информация о проекте и участии в нем размещена на сайте УрГПУ, там же можно оставить заявку, чтобы в октябре прийти на тренинг и помочь своей психике.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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