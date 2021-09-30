В Кольцово построят «воздушные ворота», напоминающие о Демидовых, – объявлен конкурс проектов

В Екатеринбурге объявлен конкурс на лучший эскиз архитектурно-пространственной композиции, которая появится к 300-летию города в аэропорту Кольцово.

Как рассказал сегодня на брифинге начальник департамента архитектуры мэрии Алексей Храмов, итогом конкурса будет эскиз композиции, которая станет символическими воздушными воротами Екатеринбурга. «В композиции должны быть отражены исторические особенности Екатеринбурга – вклад в его развитие промышленников Демидовых, присвоение ему звания города трудовой доблести, 300-летний юбилей и другие аспекты, на усмотрение авторов. Участвовать могут архитектурные и ландшафтные бюро, а также консорциумы, то есть творческие коллективы авторов», – пояснил Храмов.

Директор по стратегическим коммуникациям ПАО «Аэропорт Кольцово» Андрей Клименских добавил, что архитектурно-пространственная композиция будет расположена между Кольцовским трактом и улицей Бахчиванджи. «По нашему замыслу, это будет архитектурная доминанта, которая будет визуально собирать в себя пространство аэровокзала, будет встречать посетителей аэропорта, и пассажиры при выходе из здания аэровокзала тоже сразу будут ее видеть», – сказал он.

С 1 по 12 октября в администрации города будут принимать портфолио от всех желающих участвовать в конкурсе, 14-15 октября соберется жюри, которое отберет пять самых достойных, с 20 октября по 22 ноября у участников конкурса будет время для разработки эскизного проекта. В конце ноября соберется жюри под председательством вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. 6 декабря будут объявлены итоги. Четыре участника получат по 250 тысяч рублей от департамента архитектуры, а победитель – 1 млн рублей от аэропорта Кольцово, партнера конкурса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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