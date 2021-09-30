Пандемия обрушила рынок бытовых услуг Екатеринбурга на 60%

В Екатеринбурге с трудом восстанавливается рынок бытовых услуг. В 2020 году в городе закрылось 277 предприятий, за девять месяцев 2021 года – еще 16. За время пандемии Covid-19 порядка трех тысяч мастеров остались без работы. При этом наметился дефицит рабочих рук в таких сферах, как ремонт помещений, замена окон и дверей, клининг.

С отчетом о состоянии рынка бытовых услуг в Екатеринбурге перед депутатами сегодня выступил председатель профильного комитета мэрии Максим Афанасьев. По итогам девяти месяцев 2021 года в городе осталось 5438 бытовых предприятий. Объем предоставляемых услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упал на 10-60%. Количество рабочих мест в среднем сократилось на 13%. Поменялась и структура предприятий. Например, в 2021 году в Екатеринбурге стало больше салонов красоты и парикмахерских (+27) и меньше фирм по замене окон, изготовлению натяжных потолков, ремонту квартир (-41). Большим спросом у населения пользуются бюджетные варианты барбершопов и моностудий, швейные ателье, где мастера предлагают собственные дизайнерские разработки, и фотолаборатории с услугами цифровой обработки и печати фотографий. Все чаще горожане заинтересованы в прачечных, где доступно самообслуживание. Также наметился новый тренд комплексных мастерских, где условно в одном киоске можно починить обувь, изготовить ключи, заточить инструменты, заменить батарейки в часах и так далее.

Афанасьев отметил, что несмотря на рост текущих расходов большинство предприятий оставили цены на уровне 2019 года. В мэрии надеются сохранить эту тенденцию. Кроме того, администрация планирует наладить сотрудничество с учебными заведениями для повышения квалификации бытовых специалистов. Дело в том, что в Екатеринбурге существует дисбаланс: колледжи и техникумы готовят не те кадры, которые на самом деле нужны работодателям. Особенно это заметно в индустрии красоты, в сфере услуг химчисток и прачечных.

Чиновник сделал осторожный прогноз на четвертый квартал 2021 года. В комитете надеются, что спрос на бытовые услуги постепенно восстановится до показателей 2019 года, а в городе появится 80 новых предприятий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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