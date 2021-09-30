Еще один печальный рекорд: в Свердловской области за сутки умерли 43 пациента с Covid-19

Свердловская область обновила рекорд смертности от коронавируса. Оперштаб за минувшие сутки зарегистрировал 43 летальных случая – самый высокий показатель с начала пандемии. Общая заболеваемость и количество тяжелых пациентов тоже растет.

На 30 сентября на Среднем Урале выявлено 526 новых случаев Covid-19, в том числе в Екатеринбурге – 173. В тяжелом состоянии находятся 702 пациента, из них 347 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализировано 4 915 свердловчан. За сутки врачи выписали 475 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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