В Свердловской области с начала года нашли трех бешеных лис

В Свердловской области за восемь месяцев 2021 года от укусов животных пострадали более 6 тысяч жителей. Шесть человек подверглись прямому риску заражения бешенством после контакта с дикими зверями. Но, к счастью, они не заболели. Пострадавших взяли под медицинское наблюдение, они прошли курс профилактических прививок, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаи бешенства зафиксированы в трех населенных пунктах Свердловской области. Опасным вирусом были заражены дикие лисы. Диагноз поставлен трем животным. Случаи заболевания среди людей не регистрировались.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при отсутствии профилактической антирабической помощи у больного бешенством человека или животного в 100% наступает летальный исход. Заражение происходит при непосредственном контакте с источником инфекции: если больное животное укусит или его слюна попадет на поврежденную кожу. После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая всю нервную систему.

Наибольшую опасность для человека представляют лисы и бездомные собаки. В последнее время бешенство можно встретить и среди домашних и сельскохозяйственных животных (собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот), что в свою очередь повышает риск инфицирования людей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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