СК РФ опубликовал книгу о расследовании убийства царской семьи

Следственный комитет России опубликовал первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи Николая II Романова. Называется произведение «Преступление века. Материалы следствия».

На сайте СК РФ сообщается, что расстрел императорской семьи до сих пор остается одним из самых загадочных и спорных преступлений XX века. События в книге основаны строго на документальных свидетельствах и достоверных архивных источниках, говорится на сайте ведомства.

«Общий комплекс документов, использованных в данном издании, охватил архивные собрания разной государственной принадлежности и различного статуса; причем были найдены новые, не публиковавшиеся ранее, документы», – отметил в предисловии к книге председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В книге в хронологической последовательности изложены трагические события, связанные с убийством царской семьи и сокрытием останков.

Сейчас опубликован первый из трех томов. Второй и третий посвящены следственной работе практически столетней давности (1918-1924 годов), начала 90-х, , а также расследованию на современном этапе. Научно-технический прогресс позволил провести уникальные судебные экспертизы: были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги, где в июле 1991 года нашли останки царской семьи.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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