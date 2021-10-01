На ЧМ-2022 по волейболу в Екатеринбург приедут четыре команды

Стали известны государства, команды которых приедут в Екатеринбург на один из этапов чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

Об этом написал по итогам прошедшей в Москве жеребьевки на своей странице в Инстаграм губернатор Евгений Куйвашев. «Ждём у нас в 2022 году команды из Италии, Канады, Турции и Китая!» – объявил он.

Куйвашев указал, что волейбольные традиции в регионе очень крепки. «Многократные чемпионы страны «Локомотив-Изумруд» и «Уралочка» – это наши команды. А тренер Николай Васильевич Карполь – без преувеличения человек-легенда», – написал губернатор.

Пост Куйвашева

Местом проведения игр FIVB-2022 станет Дворец игровых видов спорта. К этому времени власти обещают капитально отремонтировать сам ДИВС и обновить всю инфраструктуру на гостевом маршруте – от Кольцово до центра Екатеринбурга.

На портале чемпионата указано, что он пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Выборы страны-хозяйки прошли в ноябре 2018 года в мексиканском Канкуне. На турнир, кроме России, претендовали Катар и Мексика, но Международная федерация волейбола (FIVB) выбрала именно РФ. На Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 приедут 24 команды – по две лучшие от каждого континента плюс еще 12 согласно рейтингу FIVB. Россия как хозяйка и Польша как действующий чемпион мира квалификацию прошли автоматически.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.21

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