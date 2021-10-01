Задержанная за кражу водки женщина умерла в камере отдела полиции

В Сысерти в дежурной части полиции скончалась 51-летняя женщина, которая была задержана по подозрению в краже водки из магазина. Она жаловалась на боль в груди, но вызванные врачи поставили укол и уехали. Спустя какое-то время женщина скончалась. Организована доследственная проверка.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, женщина была доставлена в дежурную часть территориального ОВД. Она подозревалась в том, что украла бутылку водки из магазина на улице Орджоникидзе в Сысерти. Известно, что женщина была ранее судима по ст.116 УК РФ «Побои» и дважды по ст.158 УК РФ «Кража».

«Женщину поместили в специальное помещение, составили протокол, а на следующий день должны были доставить в суд для рассмотрения материала по существу. В период нахождения в отделе полиции гражданка пожаловалась на неожиданную боль в области груди, в связи с чем была сразу вызвана бригада скорой помощи. Врачи осмотрели пациентку, поставили укол, но не госпитализировали, разрешив оставить ее под стражей. Через некоторое время при обходе камер представители МВД обнаружили ее без признаков жизни, пригласили медиков, которые констатировали смерть. Гражданка в служебном помещении содержалась одна», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту организована доследственная проверка.

«По имеющейся информации, причиной смерти гражданки явилось имевшееся у неё заболевание», – отметил Шульга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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